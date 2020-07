Doda i Maria Sadowska bawią się w Dubaju. Tak spędzają czas pomiędzy zdjęciami do filmu

Sprawą młodych kobiet, które świadczyły upokarzające usługi seksualne na Bliskim Wschodzie żyła cała Polska. Niedawno na podstawie książki Piotra Krysiaka "Dziewczyny z Dubaju" powstał scenariusz filmu, który wyprodukują Doda i jej mąż Emil Stępień. Zdjęcia do produkcji właśnie przeniosły się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. O tym, co dzieje się pomiędzy ujęciami dowiadujemy się z Instagrama Dody. Gwiazda właśnie opublikowała filmik, w którym pojawiła się z Marią Sadowską. Jest nieco prowokujący.