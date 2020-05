Dorota Rabczewska pozuje na tle plaży. Fanom przypomniał się "Słoneczny patrol"

Dorota Rabczewska pozuje w jednoczęściowym, pomarańczowym kostiumie kąpielowym z napisem "ciao". Obecnie ten model marki PLNY LALA znajdziemy na przecenie w internetowym sklepie Holahola za niecałe 72 zł. Nie bez powodu internauci od razu skojarzyli go z wizerunkiem Pameli Anderson w popularnym w latach 90. serialu "Słoneczny patrol". To właśnie ten serial był inspiracją dla projektantów, a sam model nosi nazwę "Pamela".

"Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma" – napisała Doda pod fotografią. Jej zdjęcie od razu skomentowała Katarzyna Zielińska, która zadeklarowała, że kupuje bilet w na tę samą plażę. Jeden z internautów zapytał, czy Rabczewska bierze udział w nagraniach do nowych odcinków "Słonecznego patrolu", a inny dopowiedział, że wygląda dokładnie tak, jak Pamela.