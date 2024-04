Doda stanowczo o szybkim odchudzaniu. Nie gryzła się w język

Krytyka osób z branży

Doda stanowczo wypowiedziała się też na temat osób związanych z show-biznesem. - Chciałabym powiedzieć wam to, czego nie powiedzą im inne gwiazdy, z krótkiego i prostego powodu: ponieważ same to robią - stwierdziła. Przyznała, że wiele gwiazd, które wpływają na modę, potrafi zdecydować się na wiele niepoważnych rzeczy, aby lepiej wyglądać. - Oczywiście, nikt nie powie, jaką cenę za to płacą zdrowotnie - dodała.