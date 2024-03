Na scenę weszła bez spodni. W rajstopach wycięła dziurę

Czerwień gwiazdą wieczoru

To jednak nie wszystko. Pozując na ściance na gali Fryderyków, Doda zaprezentowała się w czerwonej, dopasowanej sukience z głębokim dekoltem i zdobiącymi go paseczkami. Po bokach jej kreacji pojawiły się natomiast wycięcia "cut-out", dzięki którym wokalistka mogła jeszcze bardziej wyeksponować swoją sylwetkę. Podobnie jak przy poprzedniej stylizacji, zrezygnowała ze zbyt wielu dodatków. Były to wyłącznie srebrne bransoletki.