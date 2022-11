Doda wspomina ukochaną babcię. Jeszcze nigdy tego nie ujawniała

- Ona by cię spoliczkowała za to. Był zakaz. Jak ja jej dałam kiedyś kubek z jej imieniem, to pier****ęła nim o ziemię. I to taki z porcelany - podkreśliła wokalistka w rozmowie.

- Trzeba było mówić drugim imieniem. Ona była Ludwika - wyjaśniła.