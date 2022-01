Doda zachwyca się swoim singlem. "Kiedy go słyszę, dostaję dzikich spazmów"

- To nie jest tak, że ja nie lubię mojego etapu Virgin, rockowej mojej strony czy tej z orkiestrą. Ale wszystko jest już przetrawione, za mną. To nie wzbudza takiej ekscytacji. Za każdym razem, kiedy słyszę "Fake Love" w radiu, to ja dostaję dzikich spazmów - tłumaczyła artystka.