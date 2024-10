Każdy z nas może przez nieuwagę przesolić zupę. Choć sytuacja z pozoru wydaje się beznadziejna, można w prosty sposób jej zaradzić. Wystarczy wykorzystać to, co większość z nas znajdzie pod ręką.

Wystarczy chwila nieuwagi, by przesolić zupę. Co zatem zrobić, by danie nie poszło na zmarnowanie i wyjść z całej sytuacji obronną ręką?

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Rozwiązaniem może okazać się dobrze znany ziemniak. Wystarczy, że obierzemy go i umyjemy, a następnie dodamy do gotującej się zupy. Po ok. 15 minutach warzywo powinno wchłonąć nadmiar soli. Ważne jednak, aby po tym czasie usunąć go z wywaru. Podobnie działa zresztą woreczek ryżu.

Przesolona zupa? Jest na to sposób

Istnieje wiele sposobów, dzięki którym uratujemy przesoloną zupę. Czasami jednak najprostsze rozwiązania są najlepsze, choć niestety często o nich zapominamy. Tak też jest i w tym przypadku.

Chcąc poprawić smak przesolonej zupy, warto nieco ją rozcieńczyć, dodając do niej trochę wody. W tym przypadku nie należy jednak przesadzić, bowiem nie chcemy przy tym stracić także innych jej walorów smakowych.

Dobrze sprawdzi się także mleko lub kwaśna śmietana. Pasują one przede wszystkim do kremowych lub warzywnych zup.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl.