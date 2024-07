Dodaj do ogórkowej. Będzie idealna na upalne dni

Zupa ogórkowa to niekwestionowana królowa polskich stołów, szczególnie latem. Jej orzeźwiający smak i bogactwo składników sprawiają, że jest idealnym daniem na każdą okazję. Jednak czy wiesz, że istnieje sekretny składnik, który może podnieść jej walory smakowe na zupełnie nowy poziom? Ten niepozorny dodatek to prawdziwa niespodzianka dla podniebienia – słodko-kwaśny akcent, który idealnie komponuje się z ogórkowym aromatem.

Okazuje się, że jeden sekretny sprawi, że zupa ogórkowa stanie się prawdziwym hitem letniego stołu. Zapomnij o ciężkich i tłustych potrawach - ogórkowa bez ziemniaków, to kwintesencja lekkości i świeżości.

Zazwyczaj do zupy ogórkowej dodawane są ziemniaki, jednak ten składnik sprawia, że zupa jest nieco cięższa. Dlatego warto zastąpić go ryżem, który również nasyci, ale też spowoduje, że danie idealnie nada się na upalne dni.

Lekka wersja zupy ogórkowej potrzebuje jeszcze kilku składników. Cały przepis po raz pierwszy pojawił się na kanale "Becia Gotuje" na platformie YouTube. Do przygotowania dania potrzebujesz: 5 ogórków kiszonych, 2 marchewki, 150 g ryżu, 150 ml śmietany 30 proc., pół pęczku natki pietruszki, pół pęczku koperku, 4 ząbki czosnku oraz około 3-4 litrów bulionu drobiowego . Do smaku warto dodać również pieprz i sól.

Delikatnie podgrzewaj bulion na niewielkim ogniu. Dodaj do niego drobno posiekany czosnek. Marchewki obierz, umyj, a następnie zetrzyj na tarce o grubych oczkach i dodaj do zupy. Ogórki kiszone zetrzyj na tej samej tarce i również wrzuć do garnka. Gotuj wszystko razem przez chwilę. Teraz dodaj ryż i gotuj zupę przez 15-20 minut. Następnie wlej śmietanę i dopraw pieprzem, dokładnie mieszając.