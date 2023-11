Dodaj do wody. Dywan będzie jak nowy

Domowy trik na wypranie dywanu

Wszystkie składniki potrzebne do stworzenia domowej mikstury piorącej znajdziesz w swojej kuchni. Przygotuj miskę i nalej do niej pół litra letniej wody. Następnie dodaj pół szklanki octu i cztery łyżeczki sody oczyszczonej, która jest genialną substancją czyszczącą i neutralizującą zapachy. Gotowy płyn przelej do butelki ze spryskiwaczem. Potem wystarczy rozpylić go na dywanie i delikatnie wetrzeć ścierką. Po wyschnięciu użyj jeszcze odkurzacza. Twój dywan powinien wyglądać jak prosto ze sklepu.