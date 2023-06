Dodaj do wody i zamocz stopy. Pożegnasz wszelkie dolegliwości

Jak zadbać o stopy w domowym zaciszu?

Okazuje się, że odpowiedzią na problemy ze stopami jest ocet jabłkowy. Kupisz go w każdym sklepie spożywczym za grosze. Jak go stosować w pielęgnacji stóp? Wystarczy, że do miski z ciepłą wodą wlejesz ocet – jedną szklankę na każdy litr. Dla jeszcze lepszych efektów do roztworu możesz wsypać szklankę soli morskiej. Jeśli chcesz poczuć się jak w domowym SPA, polecamy dodać kilka kropel ulubionego olejku eterycznego.