Osiem godzin na obcasach. Te metody od razu przyniosą ulgę stopom

Przed tobą cały dzień w pracy na obcasach. Do tego zakupy i kilka spraw do załatwienia "na mieście". Poczucie elegancji i wyprostowana sylwetka pewnie spróbują zrekompensować dyskomfort wynikający z noszenia szpilek. Mówi się też, że dla piękna czasem trzeba pocierpieć. Ale umówmy się - jeszcze nie urodziła się taka, która w trzynastu centymetrach pod piętą paradowałaby równie swobodnie, co w sneakersach. Dlatego mamy kilka sposobów sprawdzonych na własnych stopach, dzięki którym chodzenie na obcasach będzie nie tyle estetyczne, ale także wygodne.