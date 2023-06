Usiadła na tarasie. Wszyscy zwrócili uwagę na jej stopy

Aktorka doskonale wie, co w modzie piszczy. Dlatego też sięgnęła po sukienkę utrzymaną w kolorach, które przez wiele lat nie znosiły swojego towarzystwa, ale dzisiaj robią furorę w świecie mody. Okazuje się, że czerwień doskonale partneruje odcieniom różu , tworząc kobiecą, ekstrawagancką i niebanalna kombinację.

Model o długości midi z dekoltem w szpic to idealna alternatywa na co dzień, jak również na większe wyjście. W zależności od okoliczności i dobranych dodatków, sukienka zyskuje szykowny charakter lub przeciwnie – wakacyjny, nonszalancki i swobodny. Zobacz, jak w towarzystwie czarnej marynarki momentalnie zmienia swoje oblicze .

