Storczyk będzie uginał się od kwiatów. Wlej do doniczki

Prosty sposób na piękne storczyki

Dodanie soku z cytryny do wody, którą podlewamy storczyki, ma wiele zalet. Przede wszystkim należy pamiętać, że cytryna to bogate źródło witamin i substancji mineralnych - witaminy C, witamin z grupy B, potasu oraz magnezu. Ma też właściwości bakteriobójcze.