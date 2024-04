Dodaj kilka kropel do wody. W mig zapomnisz o robakach kurzowych

Robaki kurzowe uwielbiają wilgotne miejsca. Nic więc dziwnego, że najczęściej można je spotkać w lasach, na korze drzew, łąkach oraz w piwnicach. Jeśli nasz dom otoczony jest bujną roślinnością lub znajduje się on na podmokłych terenach, istnieje ogromne ryzyko, że pojawienia się tych stworzeni również w naszej sypialni, kuchni, łazience, a nawet salonie.

Warto podkreślić, że gryzki nie są niebezpieczne zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt. Mogą one wywoływać u nas różne reakcje alergiczne.

Przyda nam się do tego woda, ocet oraz kilka kropel cytrusowego olejku eterycznego. Ten energetyczny zapach działa na robaki kurzowe niezwykle drażniąco, dlatego po umyciu powierzchni tego typu mieszanką, w mig stworzenia te powinny wynieść się z naszego domu.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!