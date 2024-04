Dodaj kilka łyżek do gleby. Zamieni się niemalże w czarnoziem

Prawie 80 proc. gleb w Polsce to kompleks tych brunatnych, płowych i bielicowych (ta ostatnia należy do gleb ubogich, wytworzonych na piaskach). Dlatego, jeśli marzymy o obfitych plonach lub po prostu cieszącym oko ogrodzie, tak ważne jest odpowiednie nawożenie oraz wykonywanie innych prac pielęgnacyjnych.

Pierwszym zabiegiem powinno być odchwaszczenie ziemi. Następnie - spulchnianie (np. za pomocą bronów rotacyjnych), a po nim rozluźnianie i wyrównywanie terenu (tutaj przyda się glebogryzarka). Tak przygotowaną ziemię możemy użyźnić i napowietrzyć. W tym celu stosuje się - w zależności od potrzeb - kompost, obornik lub nawóz. Ważne, by rozpoznać wymagania gleby, chociażby przez sprawdzenie jej kwasowości (specjalny kwasomierz można kupić w sklepach ogrodniczych).

Jedną z powszechnie stosowanych do nawożenia gleby roślin jest gorczyca biała. "Idealnie do tego się nadaje, ponieważ wiąże w swojej biomasie duże ilości składników mineralnych. Przyorana na zielony nawóz, dobrze rozwinięta gorczyca biała może zastąpić około 20 ton obornika (...). Korzenie tego gatunku rozluźniają glebę, a ich działanie porównywane jest do efektu orki lub głęboszowania" - czytamy w serwisie nawozy.eu.