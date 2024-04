Gdzie wyrzucać wytłaczanki po jajkach? Wiele osób popełnia błąd

Jajka, które możemy kupić w marketach, dyskontach czy mniejszych sklepach spożywczych i na targowiskach, zazwyczaj umieszczane są w trzech rodzajach opakowań. Najpopularniejsze wytłaczanki zrobione są z tektury, następne w kolejności - z plastiku, zdarzają się też wciąż styropianowe. Warto wiedzieć, jak je segregować, by przysłużyć się planecie i przestrzegać obowiązujących w Polsce zasad.

Najłatwiej recyklingowi poddaje się tektura. Wytłaczanki z tego materiału - o ile są czyste - wrzucamy po prostu do pojemnika na papier. Mają wówczas dużą szansę zostać przerobione na inne wyroby lub ponownie stać się opakowaniem na jajka. Uwaga! W przypadku gdy pojemnik jest pobrudzony jajkiem czy innym tłuszczem, musi trafić do odpadów zmieszanych , o czym przypomina serwis ecoekonomia.pl. Tę informację potwierdza także strona segregujna5 agregująca zasady segregacji odpadów w Warszawie.

Co ciekawe, tekturowe opakowania można również rozerwać na małe kawałki i wrzucić do kompostu. Karton jest źródłem węgla, czyli tzw. brązowej materii wykorzystywanej w kompostowaniu.

Opakowanie z plastiku - znów - o ile są czyste - powinny trafić do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Tutaj również wyrzucamy opakowania styropianowe. Warto jednak pamiętać, że je recyklinguje się najtrudniej, dlatego powinny być ostatecznym wyborem przy zakupie jajek.

Część osób zastanawia się pewnie, co z samymi jajkami. Skorupki - zarówno z jaj surowych, jak i gotowanych, wyrzucamy do odpadów bio. Ale już zawartość jaj - białko, żółtko (także np. zepsute) - powinna trafić do śmieci zmieszanych.