Wgryza się w pomidory. Potrafi zniszczyć całe plony

Inwazja skośnika pomidorowego na Europę rozpoczęła się w 2006 roku , jak podaje serwis warzywa.pl. Gatunek charakteryzuje się dużą reproduktywnością. Ćma - co czytamy w artykule sporządzonym przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa - nie podlega w Unii Europejskiej obowiązkowi zwalczania.

Z broszury dowiadujemy się także, że gąsienica przechodzi cztery stadia rozwojowe aż osiągnie długość ok. 7,5 mm. "Początkowo jest barwy kremowej, w miarę upływu czasu staje się zielonkawa, przyjmując różowy odcień. Ostatnie stadium gąsienicy posiada tuż za głową ciemną, przerwaną pośrodku, poprzeczną linię. Poczwarka jest brązowa, może znajdować się w oprzędzie z jedwabistych nici. Motyle małe, o długości ciała ok. 7 mm i rozpiętości skrzydeł ok. 10 mm. Całe ciało jest szarobrązowe, ze srebrzystym połyskiem, na przednich skrzydłach czarne plamki. Skrzydła w spoczynku składane daszkowato ponad ciałem. Czułki długie, nitkowate" - możemy dowiedzieć się z wspomnianej publikacji.