Dodaj odrobinę do każdej potrawy. Kilogramy zaczną znikać w oczach

Kardamon uchodzi za jedną z najdroższych przypraw na świecie. Ma to związek nie tylko z dość skomplikowanym procesem jego produkcji, ale również ze znanymi na całym świecie prozdrowotnymi właściwościami.

Przyprawa ta to prawdziwe bogactwo przeciwutleniaczy. Dodatkowo działa również przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, a nawet przeciwwirusowo. Najczęściej jednak mówi się o niej w kontekście jej wpływu na przyspieszanie metabolizmu organizmu. Doskonale wspomaga procesy spalania kalorii oraz tłuszczu, dlatego często wykorzystywana jest podczas odchudzania.

Kardamon to jedna z tych przypraw, która doskonale sprawdzi się z różnymi potrawami nie tylko mięsnymi, ale również wegetariańskimi. Można wykorzystać ją do zup, warzyw, a przede wszystkim do dań kuchni orientalnej.