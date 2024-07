Przyśpiesza odchudzanie. Działa niczym popularny lek

Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Chcesz zgubić kilka nadprogramowych kilogramów? Włącz to warzywo do swojej codziennej diety, a w szybkim czasie zauważysz, że waga zaczęła lecieć w dół.

Szczupła i wysportowana sylwetka to marzenie wielu kobiet. Wymaga to wielu wyrzeczeń w postaci diety i samodyscypliny. Nic nie działa tak dobrze, jak zdrowa, zbilansowana dieta połączona razem z regularną aktywnością fizyczną.

Coraz więcej osób decyduje się na przyjmowanie popularnego leku na cukrzycę. Jego skutkiem ubocznym jest znacząca utrata wagi. To bardzo nieodpowiedzialne i niebezpieczne rozwiązanie, które niesie za sobą wiele poważnych konsekwencji. Lekarka Magdalena Cubała zdradziła, że każdy z nas ma dostęp do naturalnego Ozempicu. Kosztuje grosze, a w sezonie kupisz go w każdym sklepie czy na straganie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jedz jak najczęściej. Kilogramy polecą w dół

Magdalena Cubała jest dyplomowaną lekarką z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w leczeniu chorób przewlekłych. Na swoim Instagramie, gdzie publikuje jako @drcubala dzieli się swoją wiedzą z zakresu medycyny i dietetyki. W jednym ze swoich ostatnich postów opowiedziała o warzywie, które znacząco przyśpiesza proces odchudzania.

- Uwierzcie mi, sałata w sporych ilościach potrafi zdziałać cuda – zwalnia opróżnianie żołądka, dając uczucie sytości na dłużej. Gdy pytacie, co jest moim prawdziwym "Ozempikiem", odpowiadam: liściaste warzywa skropione oliwą - tłumaczyła.

Publikacja zdobyła ponad 4 tys. polubień i zebrała kilkaset komentarzy. "Potwierdzam. Dwa lata temu jadłam sałatę rzymską w ilości hurtowej. Na wakacjach w Turcji "jechałam" na sałacie z oliwą i serem feta. Każdy posiłek tak zaczynałam. Insulinooporność mam w remisji" - czytamy pod postem.

Jak często jeść sałatę?

Sałatka to roślina z rodziny astrowatych. Na całym świecie uprawia się 150 różnych gatunków sałaty, a każda z nich różni się od siebie wyglądem i smakiem, a niekiedy nawet kolorem. Do najpopularniejszych odmian należy sałata rzymska, lodowa, masłowa, rukola, roszponka, endywia i drobnolistna.

Można jeść ją bez wyrzutów sumienia, bowiem w 100 g warzywa znajduje się zaledwie 14 kcal. To źródło wielu cennych substancji odżywczych takich jak witamina A, B, C, E, a także pierwiastków w postaci chromu, żelaza czy magnezu. Jak często jeść sałatę? Codziennie, chociażby w niewielkiej ilości. Pamiętaj jednak o tym, aby nie dodawać do niej tłustych czy zawiesistych sosów, które podwyższałyby jej kaloryczność.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Materiały WP © Materiały własne