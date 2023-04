Dodatek, który jak żaden inny oddaje nasz charakter

Okulary to biżuteria, która jak żadna inna jest w stanie zmienić wygląd naszej twarzy, a co za tym idzie sposób, w jaki myślą o nas inni. Kiedyś noszenie okularów było postrzegane, jako oznaka słabości, a nazwanie kogoś "okularnikiem" traktowane było jak obelga. Osoby wymagające korekcji wzroku postrzegano jako nudne, bez wyrazu, charyzmy, kujony, które całymi dniami ślęczą nad książkami i poza nimi nie mają życia towarzyskiego. Ileż na przestrzeni lat się zmieniło! Dziś dzięki mnogości i pięknu oprawek okulary chcą nosić nawet osoby, które nie mają problemów ze wzrokiem, a społeczeństwo przestało utożsamiać noszenie okularów z nudą. Dostrzegliśmy w nich potencjał wizerunkowy. Zakładamy je na rozmowę o pracę i spotkania biznesowe, by podkreślić swój profesjonalizm. Zaopatrujemy się w kilka różnorodnych oprawek, by bawić się swoim wyglądem. Traktujemy je jak biżuterię, dodatek nie tyle niezbędny dla lepszego widzenia, ile pożądany do skompletowania modnej, pełnej i ciekawej stylizacji.