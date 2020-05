WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda Materiał partnera 3 godziny temu Dom w górach. Jak wybrać projekt? Niejedna osoba marzy o posiadaniu domu w górach i nie chodzi wyłącznie o piękne widoki, a o styl góralski, w którym urządzone są budynki charakterystyczne dla miejscowości położonych na południu Polski. Dom w stylu góralskim wybudować można jednak także w innych regionach kraju. Z pewnością jego niebanalny design doskonale wpisze się w otoczenie drzew. Także zastanawiasz się nad takim domem? Sprawdź zatem, jak wybrać projekt domu góralskiego i co właściwie wyróżnia ten styl architektoniczny. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiały partnera) Partnerem materiału jest Extradom Projekty domów w stylu góralskim - co je wyróżnia? Kiedy myślisz o stylu góralskim zapewne Twoim oczom od razu ukazują się drewniane domki ze zdobionymi okiennicami, które większość z nas zna z Zakopanego. Wizja ta wiele wspólnego ma z prawdą, w końcu drewniana konstrukcja to jeden z elementów wyróżniających domy w stylu góralskim. Co jeszcze się do nich zalicza? Na pewno będą to spadziste dachy oraz ozdobne kominy. W projekcie domu w stylu góralskim nie może zabraknąć także okazałej werandy oraz tarasu. Co ciekawe, drewno świetnie komponuje się tu z kamiennymi podmurówkami. Jak zatem widać, zastosowanie naturalnych materiałów wysuwa się na pierwszy plan. Jeśli więc cenisz tego rodzaju architekturę, to projekt domu w stylu góralskim z pewnością przypadnie Ci do gustu! Dom góralski to także liczne elementy ozdobne, które nierzadko występują w żywych kolorach, np. zieleni bądź czerwieni. Co jeszcze musisz wiedzieć? Tradycyjne domy w stylu góralskich budowane są z poziomych belek drewnianych. Te w wersji nowoczesnej nierzadko budowane są z bali, co dodaje im uroku. Jak zapewne wiesz, domy z bali cieszą się teraz dużą popularnością. To świetny wybór, gdy zależy Ci na odrobinie współczesności. Pewną cechę wspólną stanowi nawiązanie do dawnej kultury. Właśnie z tego względu domy góralskie czerpią ze stylu charakterystycznego dla budownictwa z XIX wieku. Z pozoru może brzmieć to trochę chaotycznie. Jak się jednak okazuje, domy góralskie idealnie łączą tradycję z nowoczesnością. Dom w górskiej okolicy - jaki projekt? Zamierzasz wybudować dom w górach? Nic w tym dziwnego. Dom w takiej okolicy cechuje wyjątkowy klimat. Niezależnie, czy planujesz budowę domu bardziej o charakterze rekreacyjnym, czy jednorodzinnym, musisz jednak zwrócić uwagę na specyficzne warunki atmosferyczne, jakie panują w górach. Tereny górzyste są nieco bardziej wymagające pod względem budowy domu. W związku z tym, że opady śniegu są tu częstsze, warto zadbać o solidny dach. Dom w stylu góralskim posiada dach dwuspadowy, ponieważ skutecznie zapobiega zaleganiu śniegu. Konieczne jest także zamontowanie specjalnych barier przeciwśniegowych, co ochroni domowników również podczas gwałtownej śnieżycy. W związku z tym, że w górach temperatura znacznie spada w czasie zimy, należy zadbać o odpowiednią izolację budynku. W tym celu najlepiej zdecydować się na dodatkowe docieplenie ścian. Przed niekorzystnym działaniem mrozu i śniegu dobrze zabezpieczą także kable grzewcze. Umieścić można je m.in. na dachu czy w rynnach. W ten sposób łatwo uniknąć nawarstwiania się pokrywy lodowej. Wszystko to brzmi dość skomplikowanie, ale spokojnie - nie musisz być przecież ekspertem od budownictwa. Wystarczy, że wybierzesz odpowiedni projekt domu, który został stworzony specjalnie z myślą o terenach górskich. A takich na pewno nie zabraknie, tym bardziej, że ostatnio przeżywają prawdziwy renesans. Czy styl góralski będzie dobrym wyborem? Nie mieszkasz w górach, jednak marzysz o domu w stylu zakopiańskim? Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać projekt domu w stylu góralskim. Nie musisz przecież przeprowadzać się na Podhale, aby poczuć góralski klimat. Taki dom świetnie wpasuje się w otoczenie lasów, jeśli zatem masz działkę za miastem, to może warto rozwiązać projektu domu w stylu góralskim? Zobacz, jak ciekawy i praktyczny może okazać się taki wybór. Poniżej możesz zapoznać się z niektórymi propozycjami takich budynków od EXTRADOM. Projekt domu Magurka Projekt domu parterowego Magurka z dachem dwuspadowym, gankiem i antresolą to doskonałą propozycja dla rodzin 2+1 lub 2+2. Co ciekawe jest to dom murowany, lecz z elementami drewna, co nadaje mu góralskiego klimatu. Uwagę zwraca zwłaszcza drewniany ganek i niewielka weranda, a także kamienna podmurówka. Projekt domu utrzymany jest w stonowanej i naturalnej kolorystyce, dlatego świetnie zaprezentuje się pośród zieleni. *Projekt domu Bukowina * Projekt Bukowina to dom parterowy z poddaszem użytkowym. Takie rozwiązanie jest niezwykle praktyczne, pozwala bowiem wykorzystać dodatkową przestrzeń i zaadaptować ją na pokoje sypialniane. Dom wykonany z drewna od razu przywodzi na myśl styl góralski. Duży dwuspadowy dach, drewniane okiennice, niewielka weranda, dodatkowy strop wzmacniający - te elementy pozwolą przenieść się w otoczenie gór. Zaletę stanowi także funkcjonalne rozplanowanie pomieszczeń z wyraźnie wyodrębnioną częścią dzienną. *Projekt domu L-89 Dom z bali * Większych rozmiarów dom z bali to idealna przestrzeń dla dużej rodziny (powierzchnia użytkowa to aż 144,3 m²). Swoim wyglądem przypomina pensjonaty w górach - dlatego poczuć można się tu jak na feriach. Ciągłość pomiędzy wnętrzem domu a ogrodem zapewnia atrakcyjny taras - to idealne miejsca do spożywania posiłków na świeżym powietrzu. Element dekoracyjny stanowią także duże balkony. Niemal każdy szczegół wykonany został z drewna, także drzwi i okiennice. Projekt domu w stylu góralskim to rozwiązanie stworzone z myślą o osobach, które cenią góralski styl i naturalne materiały. Jeśli także się do nich zaliczasz, to taki dom z pewnością okaże się spełnieniem Twoich marzeń! Co więcej, dom góralski ma jeszcze jedną ważną zaletę - jego budowa zajmuje nawet 2-3 razy mniej czasu niż domu murowanego. Partnerem materiału jest Extradom Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze