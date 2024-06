Dom z dala od domu dla każdego. Procter & Gamble we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem remontuje Dom Opieki Dziennej w Ciechanowie

Dom Opieki Dziennej w Ciechanowie to miejsce, które zapewnia codzienne wsparcie dzieciom i młodzieży, seniorom oraz osobom i rodzinom w kryzysie ubóstwa, a także samotnym matkom. Codziennie wydawane są tam paczki żywnościowe dla 160 ciechanowskich rodzin oraz 300 zdrowych i odpowiednio zbilansowanych posiłków dla osób potrzebujących.

Z ośrodka korzystają dzieci, które pod okiem zatrudnionych tam osób mogą odrobić lekcje, wziąć udział w dodatkowych zajęciach lub letnich koloniach i półkoloniach. Placówka oferuje też wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, którzy mogą tam podszkolić swoją znajomość języka polskiego oraz skorzystać ze wsparcia edukacyjnego, które pomaga w zdobyciu pracy - organizowane są m.in. kursy zawodowe czy przygotowania do kursu prawa jazdy.

By móc wspierać tak liczną i różnorodną grupę potrzebujących niezbędne jest odpowiednie zaplecze. Choć ośrodek w Ciechanowie działa bardzo prężnie i jest dobrze wyposażony, ale najważniejsze dla jego działalności pomieszczenia, czyli kuchnia i łazienka, od dawna wymagały remontu. Inicjatywy tej podjął się koncern Procter & Gamble we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem. Remont zostanie sfinansowany przez należące do P&G marki Lenor, Ariel i Fairy.