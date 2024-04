Posadź tuż przy pomidorach. Będziesz zbierać kilogramami

Jeśli masz wystarczająco dużo miejsca w ogrodzie, obok pomidorów zasadź również zioła, takie jak bazylię, rozmaryn, tymianek czy kolendrę. Warzywa kapustne, takie jak szpinak, szczaw czy sałata, nie pobierają dużo składników odżywczych niezbędnych pomidorom do wzrostu, co czyni je dobrymi sąsiadami dla pomidorów .

Sytuacja wygląda jednak inaczej, jeśli chodzi o hodowlę szklarniową. W takim przypadku najlepszym towarzyszem dla pomidorów będzie papryka. Oba warzywa mają identyczne wymagania glebowe i potrzebują takiej samej ilości światła do prawidłowego wzrostu.

W szklarni bez problemu można zasadzić również ogórki, ale trzeba pamiętać, że w momencie intensywnego wzrostu potrzebują dużo ciepła, a pomidory szklarniowe wymagają wietrzenia. Jest to zabieg, który obniża poziom wilgotności w szklarni. Wysoka wilgotność sprzyja rozwojowi chorób grzybowych na pomidorach, które mogą wyrządzić na nich poważne szkody.

