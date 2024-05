Jak myć truskawki? Można popełnić aż dwa błędy

Teraz przygotuj roztwór zasadowy. Wlej do miski litr zimnej wody i dodaj do niej łyżkę sody oczyszczonej. Mieszaj roztwór tak długo, aż soda się rozpuści. Wrzuć truskawki do roztworu sodowego i pozostaw je na kolejne pięć minut. Na końcu opłucz dokładnie pod zimną wodą i osusz czystym, papierowym ręcznikiem. Truskawki umyte w ten sposób nadają się do spożycia. Po umyciu przechowuj je w lodówce, aby zachowały jędrność na długi czas.