Spryskaj, jak widzisz plamkę. Domowy oprysk uratuje pomidory

Do przygotowania oprysku przeciw suchej zgniliznę pomidora potrzebujesz kredy, wody i octu jabłkowego. W litrze wody rozpuść 135 gramów kredy. Dostaniesz ją w każdym sklepie papierniczym. Następnie przelej 100 ml zawiesiny do pięciolitrowego baniaka z wodą i dodaj do niej łyżkę octu jabłkowego. Tak przygotowanym opryskiem spryskaj pomidory. Czynność powtarzaj raz w tygodniu, do momentu, w którym zauważysz, że na warzywach nie ma już żadnych plam.