Dominika Gwit pokazała, jak spędza czas z mężem. "Muszę się nacieszyć"

- Po całym tygodniu prób w teatrze, a przed weekendem zapełnionym zdjęciami do filmu "Gdzie diabeł nie może tam baby pośle", czas na relaks z mężem. Wrócił z urlopu, to się muszę nacieszyć. Pięknego popołudnia i weekendu kochani! Co z tego, że piątek 13-stego. To jest piękny dzień! - napisała Dominika Gwit pod postem na Instagramie.