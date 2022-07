Dominika Gwit szaleje na Kaszubach. Wybrała aktywny wypoczynek

Jak widać jednak na innym zdjęciu, nie zabrakło również okazji do spacerów. Aktorka pokazała się w kobiecej, jasnozielonej sukience i kurtce dżinsowej. "Piękny był to dzień na Kaszubach. A Wy, gdzie jesteście? Gdzie zastałam Was w ten środowy wieczór?" - spytała w dołączonym do zdjęcia poście.