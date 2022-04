Dominika Gwit w wiosennej stylizacji. W tych jeansach wygląda bosko

"Chodziłam po lekarzach latami i nikt mi nie umiał powiedzieć, co mi jest. Aż w końcu trafiłam na świetną lekarkę, która zbadała mnie holistycznie, zleciła szereg badań i okazało się, że mam agresywne choroby autoimmunologiczne, które mnie od środka niszczą i to co, się ze mną działo przez te wszystkie lata, jest wynikiem właśnie tych schorzeń (...). Pamiętajmy, że nie mamy pojęcia, kim on jest, co przeszedł i jak wygląda jego życie" – dodała aktorka w rozmowie z portalem Oh!me.