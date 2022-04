Dominika Gwit-Dunaszewska już planuje majówkę. Na najnowszym zdjęciu olśniewa

Od kiedy poznała jednak Wojciecha Dunaszewskiego, który dziś jest jej mężem, zdaje się nie przejmować krytyką, która pojawia się w sieci. To u boku Dunaszewskiego, Gwit dosłownie olśniewa, co jest zauważalne zarówno przez jej fanów, jak i na zdjęciach na profilu na Instagramie. Dominice życzymy więc jak najwięcej szczęścia! To właśnie nim, jak i szczerym uśmiechem "zaraża" ludzi wokół siebie.