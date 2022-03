Dominika Tajner o Antku Królikowskim. "Rozmawiałam z nim i jest szczęśliwy"

Choroba Dominiki Tajner

Córka Apoloniusza Tajnera nadmieniła, że wraca jeszcze do pełni sił po przebytych zabiegach. Celebrytka we wrześniu dowiedziała się, że ma raka piersi. Na szczęście operacja wycięcia guza przebiegła pomyślnie, a zmiana okazała się niezłośliwa. Mimo wszystko Dominika Tajner musiała poddać się jeszcze rekonstrukcji piersi. To wszystko sprawiło, że dalej wraca do siebie.