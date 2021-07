Domowy brafitting. Jak kupować biustonosze przez internet?

Brafitting to umiejętność doboru odpowiedniego biustonosza z uwzględnieniem wszystkich parametrów i kształtu sylwetki. Nazwa pochodzi od dwóch angielskich słów: "bra" – biustonosz oraz "fitting" – dopasowanie. Wykwalifikowana brafitterka potrafi dobrać stanik tak, żeby doskonale leżał, pięknie podkreślał piersi, był w pełni wygodny i niewyczuwalny na ciele, a co najważniejsze – żeby był niewidoczny pod ubraniem. Eksperci zajmujący się tą dziedziną podkreślają, że brafitting służy także akceptacji siebie i wydobyciu wszystkich walorów sylwetki. Profesjonalistka nigdy nie powie klientce, że jej biust jest zbyt mały albo za duży, a sylwetka za szczupła lub zbyt obfita. Zdaniem brafitterki jest dopasowanie bielizny w ten sposób, żeby każda kobieta czuła się dobrze nie tylko w nowym biustonoszu, ale przede wszystkim we własnym ciele. Dobrze dobrany stanik ma jej w tym jedynie pomóc, ale chyba każda z nas zgodzi się z tym, że pięknie wymodelowane i wyeksponowane piersi to ważny krok na drodze do akceptacji siebie.