Domowy napar na worki pod oczami. Znikną w mig

Innym czynnikiem mogą być alergie, np. na pyłki czy sierść, które powodują obrzęk wokół oczu. Atopowe zapalenie skóry (AZS) również może prowadzić do obrzęku. Wpływ na to mają także niedobory witamin, nadczynność lub niedoczynność tarczycy, stres i zmęczenie.

Nie zawsze jednak worki pod oczami są kwestią, na którą nie mamy wpływu. Zarówno niedobór snu, jak i przewlekły stres sprawiają, że nasz organizm wytwarza więcej kortyzolu, co może zwiększać retencję płynów i prowadzić do ich gromadzenia się w różnych częściach ciała, w tym pod oczami.

Mało kto wiem, że jednym z najprostszych i najtańszych sposobów na poprawę stanu skóry wokół oczu jest zastosowanie wazeliny kosmetycznej . To jeden z ulubionych produktów do pielęgnacji Jennifer Aniston. Tworzy ona warstwę ochronną na skórze, zapobiegając jej przesuszaniu. Po dokładnym demakijażu posmaruj skórę wokół oczu wazeliną i odczekaj 20-25 minut, a następnie zmyj ciepłą wodą. To prosty zabieg, który warto powtarzać przynajmniej raz w tygodniu.

Ostatecznie, kluczem do zdrowej skóry wokół oczu jest odpowiednia dieta i zdrowy tryb życia. Unikanie soli, która powoduje zatrzymanie wody w organizmie, oraz picie dużej ilości wody to podstawowe zasady. Warto także wprowadzić do diety produkty bogate w witaminę C i K, które działają na skórę wokół oczu rozjaśniająco i wzmacniająco. Suplementacja witaminy E może również przynieść pozytywne efekty, jako że witamina ta działa nawilżająco i przeciwutleniaczowo. Oczywiście, nie można zapominać o regularnym śnie.