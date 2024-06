Nie musisz wydawać kroci na fryzjera. Oto domowy trik na siwe odrosty

Siwe włosy to całkowicie naturalna sprawa, której nie trzeba się wstydzić. Mimo wszystko wiele kobiet decyduje się na ich farbowanie. Warto wiedzieć, że istnieje tańsza alternatywa dla kosztownych wizyt w salonie fryzjerskim. Bo samodzielne przyciemnienie włosów jest możliwe. Wystarczy zajrzeć do drogerii albo po prostu do kuchni.