Domowy nawóz. Działa cuda, a nic nie kosztuje

Taką wodą podlej swoje rośliny

Przygotowanie naturalnych nawozów odbędzie się w duchu zero waste. Co to oznacza? Dokładnie to, że nic się nie zmarnuje. Wykorzystamy coś, co zazwyczaj ląduje w koszu lub w spływa w zlewie. Pierwszy trik polega na podlaniu rośliny wodą, w której gotowało się makaron. Zawiera ona mnóstwo mikroelementów, które fenomenalnie odżywiają korzenie, łodygi, liście i kwiaty. Należy pamiętać, że woda musi być całkowicie wystygnięta. Taką wodą można podlewać rośliny nawet dwa razy w tygodniu.