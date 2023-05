Domowy patent na muchy. Wyniosą się w mig

Wystarcza trzy składniki. Zmieszaj je ze sobą, a muchy uciekną w mig

Muchy kochają zapach fermentowanych owoców. Kiedy go poczują, od razu do niego lgną. To właśnie na nim opiera się ten fenomenalny, domowy środek na muchy, który przygotujesz z zaledwie trzech składników. Potrzebujesz octu jabłkowego, łyżki cukru, łyżki płynu do naczyń i niewielkiej ilości wody. Wszystkie wymienione składniki należy dokładnie ze sobą zmieszać, a na końcu, przelać do otwartego słoika i położyć w miejscu, w którym gromadzą się muchy. Zwabi je zapach fermentowanych jabłek wydzielany przez ocet jabłkowy. W krótkim czasie zauważysz, że muchy, zamiast latać po domu, pływają na powierzchni przygotowanej przez ciebie pułapki. Pierwsze efekty dostrzeżesz już po godzinie.