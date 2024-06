Przetrzyj meble środkiem z apteki. Nie zobaczysz kurzu tygodniami

Kurz osadza się na meblach, książkach i sprzętach elektronicznych, tworząc nieestetyczną warstwę, która przyciąga zarazki i alergeny. Walka z nim wydaje się nie mieć końca, a tradycyjne metody często zawodzą.

Czy istnieje sposób, aby raz na zawsze uporać się z tym uciążliwym problemem? Okazuje się, że jest na to sposób i wcale nie trzeba wydawać pieniędzy na specjalistyczne środki. Wystarczy sięgnąć po sekretny składnik, który dostaniesz w każdej aptece.

Co robić, by kurz nie osadzał się na meblach?

Wycieranie kurzu to jedna z tych czynności domowych, która potrafi skutecznie wyprowadzić z równowagi. Nie dość, że kurz pojawia się znikąd, to jeszcze wydaje się, że im częściej go wycieramy, tym szybciej wraca.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Tradycyjne ściereczki i piórka często tylko rozpraszają kurz, zamiast go usuwać, a chemiczne preparaty mogą podrażniać skórę i drogi oddechowe. Na szczęście, istnieje naturalny i skuteczny sposób na pozbycie się kurzu. Jest nim gliceryna.

Jak pozbyć się kurzu za pomocą gliceryny?

Gliceryna to bezbarwna, bezwonna substancja, którą można znaleźć w wielu produktach kosmetycznych i farmaceutycznych. Jej właściwości higroskopijne oznaczają, że przyciąga i zatrzymuje wilgoć, co czyni ją idealnym składnikiem do walki z kurzem. Gliceryna tworzy na powierzchni mebli cienką warstwę, która zapobiega osadzaniu się kurzu i ułatwia jego usuwanie.

Wystarczy kilka kropel gliceryny dodać do ciepłej wody, zamoczyć w tym bawełnianą ściereczkę i dokładnie przetrzeć nią meble. To prosty sposób, który pozwoli Ci cieszyć się czystym i lśniącym domem bez ciągłego wycierania kurzu.

Inną metodą na pozbycie się kurzu jest przygotowanie roztworu z 500 ml octu oraz skórki z cytryny lub pomarańczy. Resztki cytrusa zalej cieczą, zamknij naczynie i odstaw na trzy dni. Po tym czasie odcedź roztwór, rozwodnij i wlej do butelki z dozownikiem. Teraz wystarczy tylko spryskać meble i przetrzeć je szmatka.

