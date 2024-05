Wymocz w tym ścierki kuchenne. Znikną nawet trudne plamy

Materiałowe ścierki to nieodłączny element wyposażenia kuchni chyba w każdym domu, a ich największą zaletą jest wielorazowość. Minusem z kolei jest łatwość zabrudzeń, szczególnie że tam, gdzie się gotuje, nietrudno o plamy.

Dlatego zaleca się, by ścierki regularnie prać w wysokiej temperaturze, co niestety wpływa na ich trwałość. Po kilkunastu cyklach w temperaturze 90. stopni przestają wyglądać estetycznie, a i najtrudniejsze plamy niekoniecznie znikają. Istnieje jednak pewien bardzo prosty sposób, który pozwoli pozbyć się nawet najbardziej uporczywych zabrudzeń.

Wystarczy zagotować wodę, przelać wrzątek do miski, wsypać opakowanie sody oczyszczonej, dokładnie wymieszać i zamoczyć brudne ścierki. Po 20 minutach wystarczy je dobrze wycisnąć i wrzucić do prania, a plamy znikną nawet po praniu w niższej temperaturze.

Jeśli sama soda oczyszczona nie wystarczy, w przypadku najcięższych zabrudzeń do roztworu można dodać np. wodę utlenioną lub płyn do prania. Plamy można też potrzeć zwilżonym szarym mydłem tak, aby zaczęło się pienić. Podobnie jak w przypadku moczenia w roztworze z sody oczyszczonej, po ok. 20 minutach ścierki pierzemy w standardowym cyklu i gotowe. Po plamach nie będzie śladu, a prane w niższej temperaturze ścierki posłużą nam zdecydowanie dłużej.