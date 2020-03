Donald Trump w Indiach. Jego żona Melania ponownie wzbudziła zainteresowanie mediów

Gdy Donald Trump razem ze swoją świtą wyjeżdża na zagraniczną wizytę, każdy jego ruch jest skwapliwie śledzony przez media. Nie inaczej stało się podczas ostatniej podróży prezydenta USA do Indii, gdzie towarzyszyła mu żona Melania, a także córka Ivanka i niektórzy doradcy. Patrząc na zdjęcia z tej wizyty, nie dziwi fakt, że media zainteresowały się szczególnie pierwszą damą.

Oficjalna wizyta Donalda Trumpa w Indiach

Jak przebiegła wizyta w Indiach?

Celem podróży dyplomatycznej do Indii było omówienie warunków współpracy między USA i Indiami. Z kolei Melania Trump odwiedziła jedną z lokalnych szkół w New Delhi, gdzie rozmawiała z z uczennicami oraz nauczycielkami. Pierwsza USA spędziła we wspomnianej placówce sporo czasu. Ze zdjęć wynika, że dobry humor nie opuszczał ani Melanii ani jej rozmówczyń. Media zwróciły uwagę na stylizację prezydentowej, która całkowicie skradła show swojemu mężowi.