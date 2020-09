Donald Tusk pokazał zdjęcie z Angelą Merkel. Fani rozbawieni podpisem

Donald Tusk pokazał zdjęcie z Angelą Merkel

Ten żart przypadł do gustu obserwatorom byłego premiera. Internauci nie tylko wyrażali swoje rozbawienie, ale również pisali wyrazy uznania. "Moich dwóch najlepszych polityków, którym ufam i wierzę w każde słowo", "Pani Merkel pewnie też się zastanawia, gdzie pana już wcześniej widziała" – komentowali.

Donald Tusk doskonale wie, jak wykorzystywać media społecznościowe, by zjednać sobie ludzi i dbać o dobry wizerunek. Jego obserwatorom najbardziej do gustu przypadają prywatne zdjęcia polityka. Pod filmikiem z pupilem, zdjęciem z elektryczną hulajnogą czy postem z laurką od wnuków polityk zebrał najwięcej polubień, a także pozytywnych komentarzy. Podobne reakcje możemy zaobserwować, gdy polityk pojawia się na profilu swojej córki Katarzyny Tusk. Tam zazwyczaj występuje po prostu jako kochający dziadek, a blogerka zapewnia, że jest to najlepsza opiekunka.