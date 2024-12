"Doomscrolling" to już plaga. Negatywnie wpływa na samopoczucie

Jak podaje "Newsweek", powołując się na badania przeprowadzone przez Lenstrone, przeciętny Polak codziennie przewija "średnio ponad 760 metrów złych wiadomości". Oznacza to, że poświęcamy aż 2 godziny i 31 minut na to, aby zapoznać się z negatywnymi informacjami.

Doomscrolling miał się dobrze w trakcie pandemii COVID-19, kiedy media co chwila informowały o nowych przypadkach zachorowań, braku respiratorów czy lekarzy i przepełnionych szpitalach.

Naukowcy wciąż przyglądają się nowym technologiom oraz temu, jak wpływają na naszą kondycję psychiczną. Nie jest tajemnicą, że sami sobie szkodzimy, jeżeli nie rozstajemy się ze smartfonem i ciągle przeglądamy na nim treści. Liczby mówią same za siebie - firma Lenstore przebadała mieszkańców Wielkiej Brytanii. Wykazano, że aż 82 proc. przedstawicieli pokolenia Z i 86 proc. milenialsów to osoby, które można uznać za uzależnione od przeglądania treści.

Co możemy zrobić, aby zadbać o siebie? Wyznaczmy czas, który poświęcimy w ciągu dnia na przeglądanie wiadomości. Później odkładajmy telefon tak, aby nie mieć go na oku. Wyłączmy powiadomienia. Usuńmy część aplikacji, ograniczmy korzystanie z mediów społecznościowych. Jak podaje "Newsweek" ich użytkownicy przyznali, że przeglądanie Instagrama wiąże się z poczuciem zazdrości, zaś Facebooka - ze stanami depresyjnymi.

