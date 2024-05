Dorota Wellman blondynką? Tak wyglądała ponad 20 lat temu

Dorota Wellman swoją karierę rozpoczynała od pracy w Radiu "Solidarność’. W 1992 r. widzowie mieli okazję podziwiać ją już na szklanym ekranie, a dokładniej w programie "Fotel" emitowanym w stacji Nowa Telewizja Warszawa. Po dwóch latach związała się z TVP, gdzie dała się poznać jeszcze szerszej publiczności. Nie wszyscy jednak pamiętają, jak prezentowała się na początku kariery w telewizji. Postanowiliśmy to sprawdzić.

Dwa lata później przyszedł czas na miodowy odcień blondu. Prezenterka pozostawała jednak wierna długości włosów. Zdaje się jednak, że obecnie fryzura w stylu pixie cut ponownie wraca do łask. Wiele pań w ostatnim czasie decydowało się na podobne cięcie. Kto wie, może ich inspiracją był właśnie look Doroty Wellman?

Blond to niejedyny kolor, który na początku lat 2000. gościł na włosach Doroty Wellman. W 2006 r. gwiazda postanowiła nieco odmienić swój wizerunek, farbując się na brąz. Nieco też zapuściła swoje włosy, a nawet skusiła się na grzywkę.

Jej przygoda z tym kolorem nie trwała jednak długo. W 2007 r. dziennikarka ponownie wróciła do blondu.

