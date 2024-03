Nie mógłby zamieszkać w USA. Mówi, co mu tam przeszkadza

"Niezwykłe Stany Prokopa" to nowy program, prowadzony przez Marcina Prokopa, znanego najlepiej widzom ze współprowadzenia "Dzień dobry TVN" z Dorotą Wellman. Prokop, który od lat jest zafascynowany Stanami Zjednoczonymi, opowiedział w najnowszym wywiadzie, dlaczego, mimo ogromnej miłości do USA, nie mógłby tam zamieszkać. Powodów jest kilka, a jednym z nich jest podejście do relacji.