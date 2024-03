Otwarcie mówi o swojej chorobie. "Właściwie nie ma żadnego lekarstwa"

W rozmowie z dziendobry.tvn.pl. Wellman przyznała, że mąż ma do niej wielką cierpliwość. - Inspiruje mnie mój mąż, który dzielnie znosi to, jaka jestem, a to nie jest łatwe. To tak, jakby mieszkać z czarownicą i wampirem w jednym domu. Naprawdę, to jest trudne - mówiła.