Dorota Gawryluk jest związana z telewizją od lat 90-tych. Początkowo pracowała w Polsacie, następnie przez kilka lat prowadziła "Wiadomości" w TVP1, a także program publicystyczny "Forum". W 2007 roku przyjęła propozycję pracy od Zygmunta Solorza-Żaka i wróciła do Polsatu.

Fani Doroty Gawryluk mogą zastanawiać się, co aktualnie dzieje się z dziennikarką. Ostatni odcinek "Lepszej Polski" wyemitowano 20 czerwca, z kolei według portalu Wirtualnemedia.pl, prezenterka po raz ostatni poprowadziła "Wydarzenia 18:50" 18 czerwca. Od tego czasu 52-latka nie pojawiła się na antenie. Tak długa nieobecność może rodzić pytania.

