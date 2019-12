Dorota Gradias pokazała łazienkę. Jednak to koszula była w centrum uwagi

Dorota Gardias pokazała, jak urządziła łazienkę. To właśnie w tym pomieszczeniu zazwyczaj najwięcej czasu spędzają kobiety. W końcu przed pracą trzeba wziąć prysznic, wysuszyć włosy, pomalować się, a po niej wziąć gorącą kąpiel i odprężyć.

Dorota Gardias przed świętami postanowiła, że zrobi coś dla siebie. Dlatego zaszyła się w łazience, by się zrelaksować i urządzić domowe spa. O tym wszystkim poinformowała w mediach społecznościowych. Na instagramowym koncie zamieściła fotografię, na której pozuje rozpromieniona w białej koszuli. To właśnie na niej całą uwagę skupili internauci. "Boska w tej bieli", "Jak zawsze zjawiskowa" - czytamy w komentarzach.

Łazienka Doroty Gardias

Przy okazji na zdjęciu możemy podziwiać łazienkę prezenterki. Postawiła na modernistyczny styl. Szare płytki zostały przełamane bielą - szafka pod umywalką, oprawa lustra czy regał. Zaskakujące jest to, że buteleczki od kosmetyków są w odcieniu pudrowego różu. Zarówno flakony od perfum, jak i słoiczki od kremów. Ciekawe, czy pogodynka przy zakupie kieruje się kolorem opakowania... Naszą uwagę przykuły również wiszące żarówki, które stanowią genialne rozwiązanie do łazienki, by mieć dobre oświetlenie, zwłaszcza, kiedy wykonujemy makijaż.