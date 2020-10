Dorota Szelągowska naraziła się fance. Poszło o brak maseczki

Szelągowska odmieniła mieszkanie pielęgniarki

Tym razem projektantka wybrała się do Szczecina. W drugim odcinku programu Szelągowska odmieniła mieszkanie pielęgniarki SOR-u jednego z tamtejszych szpitali. 26-letnia Julia dowiedziała się o niespodziance, po tym jak skończyła dyżur. To było ogromne zaskoczenie. Kobieta przez cały okres pandemii walczy na pierwszej linii frontu. Jak przyznała w programie Szelągowskiej, to ludzie są dla niej najważniejsi.