Dorota Szelągowska odmówiła sobie pączków. "Nie weźmiecie nawet gryza"

"Wszystkim pragnącym oprzeć się pokusie jedzenia pączków, serdecznie polecam wyrywanie ósemek dzień przed Tłustym Czwartkiem. Najlepiej dwóch. Zarezerwujcie wizytę u dentysty już dziś, a w przyszłym roku macie pewność, że nie weźmiecie nawet gryza. Niczego. Pewnie już nigdy. Sprawdzone info. Przy okazji można sobie też wyciąć pieprzyk, to nie będzie wiadomo, co was boli. No i walentynki też przestaną być takie straszne, właściwie wspominam je milusio" - napisała w opublikowanym poście. Dołączyła do niego zdjęcie z dużym, kolorowym opatrunkiem na twarzy.