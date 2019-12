WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

dorota szelągowska + 2 boże narodzeniebombki oprac. Hanna Szczesiak 4 godziny temu Dorota Szelągowska pokazała, jak zrobić bombki. Wyglądają fenomenalnie, a kosztują grosze Dorota Szelągowska znana jest z dobrego gustu. W okresie świątecznym projektantka dzieli się swoimi patentami na domowe ozdoby. Teraz przyszedł czas na bombki. Choć wyglądają naprawdę efektownie, ich przygotowanie wcale nie jest takie trudne. Dorota Szelągowska pokazała, jak zrobić bombki na choinkę (Pixabay/ONS) "Dziś mam dla was bombkowy DIY, czyli jak zrobić fajną bombkę samemu" – napisała Dorota Szelągowska na swoim profilu na Instagramie. Projektantka zdradziła jednak, że to nie ona była wykonawczynią kolorowej ozdoby, a jej współpracownica Magda. Dorota Szelągowska daje patnet na bombki DIY Do przygotowania papierowych bombek zgodnie z "przepisem" Szelągowskiej potrzeba jedynie kilku rzeczy: nożyczek (w idealnej wersji z zaokrąglonymi "uszkami"), sznurka, ołówka, kolorowego bloku technicznego i jednej kartki ze zwykłego bloku rysunkowego, która posłuży jako szablon. Pierwszym krokiem przy tworzeniu bombek DIY jest odrysowanie szablonu zgodnie ze wzorem. Powinien wyglądem przypominać kwiat z pięcioma płatkami. Następnie należy odrysować szablon na kolorowym papierze i wyciąć 12 kwiatków. Do stworzenia bombki nie potrzeba kleju – wystarczy naciąć papierowe elementy zgodnie ze wzorem i połączyć. Tak przygotowana bombka jest nie tylko zjawiskową dekoracją, ale może również posłużyć jako wyjątkowy prezent. W końcu upominki prosto z serca zawsze są najpiękniejsze! Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Zobacz także: Straciła dwa domy i oszczędności. Justyna zaczyna życie od zera w wieku 46 lat