Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 dorota szelągowskakurtka Maja Kołodziejczyk 3 godziny temu Dorota Szelągowska w puchowej kurtce. W zimowej stylizacji wygląda jak mała dziewczynka Dorota Szelągowska pokazała fanom nietypową, zimową stylizację. W kolorowe kurtce i zielonej czapce przypomina małą dziewczynkę. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Dorota Szelągowska w nowej stylizacji (ONS.pl) Dorota Szelągowska opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, na którym siedzi na ganku w zimowej stylizacji. Projektantka wnętrz zaskoczyła fanów nietypowym ubiorem. Dorota Szelągowska w zimowej stylizacji Dorota Szelągowska pozowała w puchowej kurtce uszytej z wielobarwnych tkanin. Niestandardowe połączenie granatowego, zielonego i czerwonego prezentowało się bardzo oryginalnie. Kurtka posiadała również ciekawy fason. W oczy rzucały się duże kieszenie zapinane na zamek z okrągłymi, srebrnymi uchwytami. Do tego projektantka dobrała czapkę w kolorze intensywnej zieleni, idealnie pasującą do wstawek w kurtce. Do wielobarwnej puchówki Dorota Szelągowska włożyła szare, wygodne dres z niebieskimi paskami po bokach oraz parę biało-różowych adidasów. Projektantka zrezygnowała z mocnego makijażu i prezentowała się naprawdę świetnie.

Fanów zachwyciła dziewczęca stylizacja Doroty Szelągowskiej. "Dziewczyneczka", "Jak pięknie, kolorowo i energetycznie", "Zawsze piękna i dziewczęca", "Ojej, zupełnie jak mała dziewczynka" – komentowali internauci.