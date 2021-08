Dorota Szelągowska walczyła z zaburzeniami lękowymi. Teraz chce wesprzeć innych chorych

"Miesiącami nie wychodziłam z domu"

Okazuje się, że słynna projektantka wnętrz borykała się z zaburzeniami lękowymi, które zamknęły ją w domu. - Ja sama miałam wiele lat temu nerwicę lękową i miesiącami nie wychodziłam z domu (...). Miałam non stop ataki paniki. Miałam psychiatrę, rodzinę i terapeutę za sobą, ale wiem, co to znaczy, kiedy jesteś bezsilny wobec siebie, kiedy nie możesz złapać nadziei - tłumaczy w najnowszym wywiadzie dla "Dzień dobry TVN".